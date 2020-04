Sofia Richie (21) äußert sich ungezwungen über ihre Gesundheit. Normalerweise macht das Model eher mit ihrem Aussehen auf sich aufmerksam. Erst vergangenes Jahr spekulierten Fans, ob sie sich habe operieren lassen, um vollere Lippen und eine schmalere Nase zu bekommen. Jetzt überrascht sie mit ihrer offenen Art, mit der sie über ihren psychischen Zustand spricht. Sophie gibt unumwunden zu, dass sie an Angstzuständen und Panikattacken leidet.

In einem Gespräch mit Freund Vas J Morgan auf Instagram berichtet die Amerikanerin nun von solchen Situationen: "Ich hatte meine erste Panikattacke mitten im Nirgendwo. Ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Ich wusste nicht, was es war." Als Sofia nach Hause kam, um mir ihrem Freund Scott Disick (36) darüber zu sprechen, erklärte ihr dieser, dass es keineswegs an ihrem Herzen lag. Von da an habe sie gewusst, was mit ihr tatsächlich los war, gab sie zu. Und dennoch folgten noch viele weitere Attacken, bevor ihr geholfen werden konnte.

"Ich kann aber beruhigt sagen, dass ich jetzt weiß, wie ich damit zurechtkomme. Ich meditiere zum Beispiel", verriet sie ihrem Kumpel. Damit ist die Tochter von Lionel Richie (70) nicht die einzige, die sich momentan über ihre mentale Gesundheit öffentlich äußert. Auch Model Gisele Bündchen (39) sprach erst kürzlich darüber, wie sie sich in der Vergangenheit mit solchen Situationen auseinandergesetzt habe: Sie tauschte schlechte Angewohnheiten gegen Sport und gesunde Ernährung.

Getty Images Vas J Morgan und Sofia Richie im Februar 2020 in Kalifornien

Getty Images Sofia Richie und Lionel Richie im Februar 2020 in Kalifornien

MEGA Sofia Richie bei einem Foto-Shooting im Februar



