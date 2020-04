Ist die Hoffnung auf Versöhnung bei Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) endgültig gestorben? Seit über zwei Jahren herrscht bei den Halbschwestern nach einem Streit Funkstille. In den vergangenen Wochen deutete sich dann aber tatsächlich eine Annäherung der Frauen an, als beide im Netz zugegeben hatten, einander zu vermissen. In einer neuen Folge von Danielas Reality-TV-Show schloss Jenny gestern Abend dann aber eine Schlichtung des Zoffs aus. Ein einziges Hin und Her also – doch was wird wirklich aus den beiden Fernseh-Blondinen? Promiflash hat den aktuellen Stand der Dinge für euch zusammengefasst!

"Es wird keine Versöhnung geben!" erklärte Jenny am Dienstag in der Show Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca. Die Dreharbeiten für dieses Projekt hatten jedoch bereits im vergangenen Frühjahr und Sommer stattgefunden – und seitdem scheint einiges passiert zu sein: In einem aktuellen Interview mit RTL versicherte die Dschungelcamp-Siegerin von 2018 nämlich, sich durchaus ein Ende des Beefs zu wünschen: "Wir haben uns beide vermisst, das weiß ich auch. Ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass Frieden herrscht!" Scheint, als sei die Situation zwischen Danni und ihrer jüngeren Sis derzeit nicht mehr so angespannt, wie noch während der Aufzeichnung ihrer Sendung – ob sich da wohl noch etwas diesbezüglich in der Show tun wird? Im Promiflash-Interview kündigte Daniela zumindest schon vorab an: "Es passiert natürlich noch was, womit die Leute noch nicht gerechnet haben. Familiär."

Ob die Katze damit wohl eine anstehende Aussprache mit ihrer Schwester meinte? Die Promiflash-Leser sind zumindest nicht mehr allzu guter Dinge: Mehr als 60 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage (1.875 von gesamt 3.019) gaben resigniert zu, nur noch wenig Hoffnung auf Versöhnung bei den Streithennen zu sehen. Fast 40 Prozent zeigten sich hingegen zuversichtlich: Danni und Jenny werden sich noch vertragen.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", seit 25. März immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNow verfügbar

Anzeige

Getty Images Die Halbschwestern Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser 2014

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser

Anzeige

RTL2 Daniela Katzenberger mit ihrem Mann Lucas und Tochter Sophia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de