Davide Tolone wagt einen radikalen Schritt! Der Italiener ist gerade als vergebener Kandidat in der Verführungs-Show Temptation Island zu sehen. Auf Bali testet der 20-Jährige gerade seine Treue gegenüber Freundin Siria Campanozzi. Was den Zuschauern des Reality-Formats direkt auffallen dürfte: Dem Schwaben ist sein Aussehen sehr wichtig, vor allem seine Haare scheinen ihm am Herzen zu liegen. Denn in den bisherigen Folgen sitzen die nicht immer nur perfekt, sondern er fährt sich auch immer wieder gerne mit seinen Fingern durch. Damit ist nun aber Schluss: Davide hat sich – ganz spontan – eine Glatze rasiert!

Auf Instagram teilte Davide seine Verwandlung. Aus dem Nichts kündigte die Datingshow-Bekanntheit an, sich seiner Haare zu entledigen. Das Ergebnis: Der Sizilianer ist kaum wiederzuerkennen! Promiflash hat er verraten, was hinter der radikalen Aktion steckt: "Die Haare werden immer länger und die Friseure haben ja mittlerweile alle zu. Da dachte ich mir, bevor ich mir jetzt die Haare krumm und schräg rasiere, mache ich mir doch einfach eine Glatze", stellte er klar. Aufgrund der aktuellen Lage habe er sowieso täglich Langweile, warum dann nicht mal den Rasierer in die Hand nehmen.

Während sein Show-Kollege Till Adam noch auf einen April-Scherz hofft, freut sich Calvin Kleinen über die haarige Veränderung umso mehr: "Hammergeil", bewertet der Womanizer das Ergebnis. Auch seiner Temptation-Flamme Coco gefällts: "Voll schön, steht dir!" Bei seinen Fans scheint das Ganze weniger gut anzukommen. Vor allem seine weiblichen Follower trauern schon um die dunkle Haarpracht des "Temptation Island"-Stars.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies " bei TVNOW.

Instagram / davidedondale Davide Tolone mit einem Rasierer

Instagram / davidedondale Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW Single-Frau Coco und Davide Tolone bei "Temptation Island"



