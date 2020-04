Chrissy Teigen (34) erinnert sich in diesen Tagen an einen Meilenstein der besonderen Art in ihrem Leben. Denn mit 24 Jahren, als ihre Model-Karriere gerade begann, traf die US-Amerikanerin eine große Entscheidung hinsichtlich ihrer Optik. Um für das freizügige Bademoden-Shooting eines berühmten Magazines bestmöglich auszusehen, legte sie sich vor zehn Jahren unters Messer. Seitdem präsentiert sie stolz ihre aufgebesserte Körbchengröße. Jetzt feiert das Model sogar sein OP-Jubiläum im Netz.

Die zweifache Mutter erinnert sich an den Tag, an dem sie ihre Brustimplantate bekam, in Form mehrerer Bild-Postings. Mit Throwback-Fotos auf Instagram gratuliert die Frau von John Legend (41) ihrer Oberweite zum Jubiläum. "Einen fröhlichen zehnten Jahrestag an diese Brüste", scherzt die Moderatorin. Auf den gesposteten Fotos stolziert sie in Unterwäsche mit einem damals noch deutlich kleinerem Busen über einen Laufsteg.

Gegenüber People offenbarte die "Cravings"-Kochbuchautorin vor Kurzem, dass sie heute allerdings zu viel Angst vor einer Schönheits-OP hätte. "Wenn man Kinder hat, denkt man über die Risiken einer Operation nach, und ich denke mir: 'So will ich nicht sterben'", enthüllte der "Lip Sync Battle"-Co-Host.

Getty Images Chrissy Teigen bei der Pre-Grammy-Gala in Beverly Hills im Januar 2014

Getty Images Chrissy Teigen, Luna Simone Stephens und John Legend bei einem Event in Beverly Hills im Juni 2018

Getty Images Chrissy Teigen bei den Critics Choice Awards in Santa Monica im Januar 2019



