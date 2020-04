Maribel Sancia Todt war nicht immer zufrieden mit ihrem Körper! Aktuell posiert die Schülerin bei Germany's next Topmodel vor der Kamera. Dabei macht das Nachwuchsmodel einen durchaus selbstbewussten Eindruck. Das war offenbar nicht immer der Fall. In der Vergangenheit hatte die Beauty stark mit ihrer Figur zu kämpfen: Mit Komplimenten und negativen Äußerungen kam die gebürtige Mühlheimerin früher nur schwer klar!

Vor rund einem Jahr wurde Maribel in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram auf ihren Body angesprochen. Dabei wollte ein Follower wissen, was sie für ihre schöne Figur mache. Mit ihrer damaligen Antwort schien die heute 18-Jährige ihre Community überrascht zu haben: "Oh mein Gott, ich hasse meine Figur!" Zu diesem Zeitpunkt habe es sie gestört, wenn Leute behaupteten, sie habe zugenommen. Auch Lob habe die Pferdeliebhaberin genervt, weil sie der Meinung war, dass es besser wäre, mindestens drei Kilogramm abzunehmen: "Aber ich bin halt einfach scheiße verfressen", lauteten Maribels Worte.

Diese Einschätzung dürfte sich inzwischen geändert haben. Auch nach der Aussage von Starfotograf Christian Anwander, dass er Maribel nicht als Model sehe, steht die Influencerin zu ihrem Körper. Sie hat Spaß am Modeln, obwohl ihr Body ihrer Meinung nach nicht zu den Standards der Branche passe.

Instagram / maribel_gntm2020_official Maribel Sancia Todt im März 2020

