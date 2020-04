Für Berlin - Tag & Nacht geht Julia an ihre Grenzen. Ab diesem Donnerstag tritt die Schauspielerin in der erfolgreichen Daily in Erscheinung. Die Hauptstädterin verkörpert Lara, eine Mitschülerin von Toni (Katharina Kock, 22), Dean (Adonis Jovanovic) und Co. Das Besondere an ihrer Rolle: Lara gehört einer Gruppe von Neonazis an. Für ihren krassen Daily-Einstieg musste sich Julia nicht nur mental gut vorbereiten: Die Brünette hat sich sogar optisch verändern müssen!

Der Berlinerin wurde eine neue, derbe Frisur verpasst: Sie musste sich sogar einen Teil ihrer Haare abrasieren. Wie sie sich wohl in diesem Moment gefühlt hat? "Schwer zu sagen. In mir ging vieles vor: Ich war nervös, ängstlich, traurig, aber gleichzeitig auch aufgeregt", erinnert sich Julia auf Nachfrage von Promiflash. Im Großen und Ganze sei es ihr sehr schwer gefallen. "Inzwischen habe ich mich aber schon ein bisschen an den Haarschnitt gewöhnt."

Zur Vorbereitung auf ihre Rolle hat Julia vor allem viele Filme geschaut. "In einem ging es um zwei junge Leute, die ungefähr in derselben Situation sind wie Lara. Ich wollte sehen, wie sie sich verhalten – eher ruhig oder aufdringlich, aggressiv, nervös oder unsicher." Allerdings wolle sie die Dreharbeiten erst einmal auf sich zukommen lassen und abwarten, wie sich ihr Serien-Charakter weiterentwickelt. "Für Lara ist es ja genauso neu wie für mich."

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Lara und die rechtsradikale Gruppe bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Lara bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Toni und Lara bei "Berlin - Tag & Nacht", April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de