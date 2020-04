Berlin - Tag & Nacht traut sich was! Ob Drogenmissbrauch, kriminelle Machenschaften oder die Vergewaltigung eines Mannes – die erfolgreiche Daily scheut kein Thema. Jetzt wagen die Macher einen weiteren, riskanten Schritt, der so in Soaps selten vorkommt. Die Clique rund um Connor (Jakob Grün, 21), Toni (Katharina Kock, 22) und Co. wird von Mitschülerin Lara aufgescheucht. Der Grund: Sie gehört einer Neonazi-Gruppe an.

Gespielt wird Lara von Serienneuzugang Julia. Ein Mitglied der rechtsextremen Szene verkörpern – für die Berlinerin alles andere als leicht. "Eine rechtsradikale Frau zu spielen, war eine große Herausforderung. Einige Szenen haben mich echt erschreckt und waren schwer zu meistern", erklärt Julia auf Nachfrage von Promiflash. "Das Härteste ist, dass man die vielen Emotionen des Charakters in diesem Moment als Darstellerin selbst durchlebt." Dennoch sei es in ihren Augen sehr wichtig, dass diese Thematik bei BTN aufgegriffen und darauf aufmerksam gemacht wird.

Weitere Details zu Laras Story könne Julia noch nicht preisgeben. Ausschnitte der aktuellen Folge zeigen jedoch, dass sich einige vermummte Gestalten Zugang zur Ur-WG von Joe (Lutz Schweigel) verschaffen. "Es gibt viele spannende, aufregende und auch harte Szenen, an denen wir lange gearbeitet haben", verrät die Brünette.

Lara, Connor, Dean und Toni bei "Berlin - Tag & Nacht"

Lara und die rechtsradikale Gruppe bei "Berlin - Tag & Nacht"

Lara in der "Berlin - Tag & Nacht"-WG von Joe



