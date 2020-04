Miley Cyrus (27) überrascht gerne immer wieder mit neuen Frisuren. Mal trägt die Sängerin einen Kurzhaarschnitt, mal verzaubert sie mit einer langen Mähne. Im Januar zeigte sie sich dann mit einem sogenannten Vokuhila, ein Haarschnitt, der vorne kurz und hinten lang ist. Eins ist ihren Fans dabei nun besonders aufgefallen: Miley habe den gleichen Haarschnitt wie "Tiger King"-Figur Joe Exotic (Joseph Maldonado-Passage).

Eine derzeit beliebte Netflix-Dokumentation ist "Tiger King". Im Mittelpunkt steht der berüchtigte Zoobesitzer Joe, der mittlerweile in Haft sitzt. Neben seinen kriminellen Machenschaften mit Wildtieren ist er auch für seinen blondierten Vokuhila bekannt. Fans der "Mother's Daughter"-Interpretin zogen sofort Parallelen und hakten während ihrer Live-Show auf Instagram nach: "Warum sieht Miley wie Joe Exotic aus?" Ein anderer Nutzer fragte: "Sind wir uns absolut sicher, dass Miley nicht Joes Tochter ist?"

Auf die Fragen ihrer Follower hat die Sängerin nicht direkt geantwortet. Dennoch hat sie später in ihrer Social-Media-Story auf den Vergleich angespielt. Sie postete ein Foto des Straftäters und schrieb dazu: "Wie ich per FaceTime meinen Friseur frage, wie ich die Frisur wieder in Ordnung bekomme, die ich mir selbst geschnitten habe." Anscheinend hat auch Miley selbst die Ähnlichkeit der Haarschnitte erkannt.

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2020

MEGA Miley Cyrus im Februar 2020

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus mit neuer Frisur im Januar 2020



