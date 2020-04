Rita Ora (29) weiß, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Das stellte die Sängerin bereits mehrfach unter Beweis. In den sozialen Netzwerken teilt sie regelmäßig Bilder, die vor allem ihre männlichen Fans ins Schwitzen bringen dürften. Auf ihrem Profil wimmelt es nur so von Schnappschüssen im Bikini oder knappen Bühnen-Outfits. Jetzt zeigte sie ihrer Community mal, wie sexy ein Home-Workout sein kann...

Aufgrund der aktuellen Lage kann auch Rita zum Training nicht ins Fitnessstudio – für die "Your Song"-Interpretin aber kein Problem. Sie schnappte sich ihre Yogamatte und sportelte einfach zu Hause. Sehr zur Freude ihrer Follower ließ sie letztere via Instagram an der Session teilhaben. In engen Leggings und Sport-BH bot die 29-Jährigen einen verdammt verführerischen Anblick – und ließ besonders beim Herabschauenden Hund sehr tief blicken.

Aber auch bei Rita gibt es Tage, an denen sie keine Lust hat, sich in ein sexy Outfit zu werfen oder sich schick zu machen. Anfang des Jahres tauchten Bilder auf, die die Chartstürmerin ganz bodenständig beim Bummeln im Supermarkt zeigen – und zwar im Schlabber-Look. Statt in figurbetonten Klamotten schlenderte die Beauty ganz lässig im Jogger durch die Gänge.

Anzeige

Instagram / ritaora Sängerin Rita Ora

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora beim Yoga, April 2020

Anzeige

Marksman / MEGA Rita Ora, Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de