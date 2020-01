So sieht man Rita Ora (29) selten! Die Sängerin begeistert ihre Fans immer wieder mit megaheißen und besonders trendigen Auftritten. Erst kürzlich hatte sie im Netz mit ihrem Outfit für Aufsehen gesorgt: In einem weißen Crop-Top mit ordentlichem Nippel-Alarm hatte sie ihren Followern sexy Neujahrsgrüße übermittelt. Doch auch Megastars wie sie greifen offenbar manchmal gerne zu einem gemütlichen Alltagslook mit XXL-Schnitt!

Am vergangenen Donnerstag schob Rita gedankenverloren einen Einkaufswagen durch einen Laden in Los Angeles. Mit dem weißen Oversize-Kapuzenpullover, der weiten grauen Jogginghose und den regenbogenfarbenen Schlappen lieferte sie auf jeden Fall ein Kontrastprogramm zu ihren sonstigen heißen und meist sehr figurbetonten Styles. Auch auf Make-up hatte die 29-Jährige verzichtet und trug ihre Haare ungekämmt und offen.

Normale Dinge wie Einkäufe zu erledigen, sei aber genau das, was Rita vermisse, wie sie in einem Interview mit The Sun verraten hatte: "Ich liebe es, mit meiner Schwester und Mama shoppen zu gehen – sich einfach einen Kaffee und Kuchen in einem niedlichen Café zu kaufen und herumzuspazieren. Es ist wirklich lang her, seitdem ich das zuletzt gemacht hab", schilderte die "Ritual"-Interpretin.

Marksman / MEGA Rita Ora Januar 2020

Anzeige

Marksman / MEGA Rita Ora Januar 2020

Anzeige

Scott Garfitt/Empics Rita Ora, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de