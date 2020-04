Der große Bruder hat die Nase voll! Dass unter seinem Dach gewisse Regeln herrschen, die es von den Big Brother-Bewohnern zu befolgen gilt, sollte eigentlich auch den Teilnehmern der aktuellen Staffel bewusst sein. Allerdings versuchten auch dieses Jahr so einige Container-Bewohner, gewisse Schlupflöcher zu finden – und legten trotz lauter Kameras auch nicht gerade ihr bestes Verhalten an den Tag. Jetzt zieht der Mann hinter der markanten TV-Stimme die Konsequenz!

"Ihr habt mehrfach meine Regeln missachtet. Ihr verhaltet euch respektlos. Ihr flüstert, zeigt 'Big Brother' einen Mittelfinger, gebt keine Antworten auf Fragen oder reagiert nicht auf Anweisungen im Haus oder im Sprechzimmer." Deshalb müssen die Regelbrecher jetzt leiden: Ab sofort werden den Reality-TV-Stars die Zigaretten gestrichen! Daran haben besonders die Blockhaus-Girls zu knabbern. Vor allem eine Frau des bescheidenen Bereichs ist deshalb völlig aufgelöst...

Am Zaun offenbart die schon fast hysterische Michelle, wie sehr ihr der Gedanke an einen Nikotin-Entzug tatsächlich zu schaffen macht. Außerdem geht ihr auch ein Geständnis über die Lippen: "Das mit dem Mittelfinger war ich, das tut mir so leid." Na, wie die Kippen-Krise wohl ausgeht?

Michelle und Pat bei "Big Brother"

Vanessa und Michelle bei "Big Brother"

Michelle, "Big Brother"-Bewohnerin



