Vier Monate sind nun nach der Trauung von Serkan und Samantha bei der Sat.1-Sendung Hochzeit auf den ersten Blick vergangen. Nach einem holprigen Start beim Jawort, lief es in ihren Flitterwochen besser als erwartet. Während ihres Honeymoons in Hongkong schwebte das Paar auf Wolke sieben, und auch die Besuche in der jeweiligen Heimat des anderen verliefen sehr harmonisch. Jetzt haben sie gegenüber Promiflash verraten, wie es ihnen in den letzten vier Monaten sonst so ergangen ist.

Aus Wissenschaft kann Liebe werden. Das haben Samantha und Serkan bewiesen. Seit vier Monaten gehen die Turteltauben nun gemeinsam durchs Leben. "Die Zeit vergeht so schnell. Wir können es kaum glauben, dass das Finale bereits vier Monate her ist", verrät das verliebte Paar gegenüber Promiflash. Die nächsten Jahre können die beiden kaum erwarten. "Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft. Den Alltag meistern wir von Tag zu Tag besser, da wir uns mittlerweile immer besser kennen", offenbart das Paar überglücklich.

Aus ihrer Ehe haben sie folgenden Schluss gezogen: "Die Ehe bedeutet wie jede Beziehung viel Arbeit, obwohl wir das Gefühl haben, uns schon seit Jahren zu kennen", erklärt das Duo gegenüber Promiflash. "Mit der Zeit lernen wir immer wieder neue Seiten des anderen kennen – gute, wie schlechte", schwärmen Serkan und Samantha von der Beziehung zueinander.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Samantha und Serkan von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Christoph Assmann / Sat.1 Samantha und Serkan bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick, 2019

Instagram / serkan.hadeb Samantha und Serkan von "Hochzeit auf den ersten Blick" in Leipzig, Dezember 2019



