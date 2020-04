Was ließ die Situation zwischen Claudia Obert (58) und Désirée Nick (63) so sehr eskalieren? Seit rund zwei Wochen wohnen die beiden Luxusladies in der neuen Reality-TV-Show Promis unter Palmen in Thailand unter einem Dach. Dabei sind sich die beiden Damen nicht immer einig und geraten regelmäßig aneinander. Dabei kennt Claudia den Grund für die permanenten Auseinandersetzungen nicht, wie sie im Interview mit Promiflash verriet!

"Ich habe keinen Streit gehabt. Die hatte irgendein Problem mit mir. Ich fand das lapidar", erklärte Claudia gegenüber Promiflash. Sie habe den Zoff nicht angezettelt. "Ich weiß nicht, wo ihr Problem war. Ich weiß es bis heute noch nicht", gestand die Designerin. Sie wolle gar nicht wissen, was die Schauspielerin eingenommen habe, um so zu reagieren – allerdings könne ihr Verhalten auch an den Wechseljahren liegen, fügte sie hinzu.

Welches Problem sie mit Konkurrentin Claudia hatte, soll Désirée im TV-Strandhaus nie angesprochen haben. So erklärte Luxus-Lady Claudia dazu: "A konnte ich das nicht verstehen und B mit den anderen auch nicht." Denn auch mit den übrigen Mitbewohnern sei sie nicht auf einer "Witzlänge" gewesen, so die 58-Jährige.

Sat.1 Désirée Nick, Claudia Obert und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"

Getty Images Désirée Nick, TV-Star

Getty Images Claudia Obert bei "Promi Big Brother 2017"



