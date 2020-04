Alexander Klaws (36) zeigt, wie schwer es sein kann, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen. Der DSDS-Moderator trat am vergangenen Samstag nach dem Castingshow-Halbfinale die Rückreise von Köln nach Hamburg an. An Schlaf war nach diesem anstrengenden Arbeitstag auf der TV-Bühne aber noch nicht zu denken, denn zu Hause wartete sein nächster Einsatz: Der kleine Sohn Flynn hielt ihn wach.

Mit einem Post auf Instagram gibt Alex seinen Fans einen Einblick in das Leben als frischgebackener Zweifach-Papa. "Der Moment, wenn man nach dem DSDS-Halbfinale in Hamburg zu Hause angekommen ist, endlich im Bett liegt und der Sohn schon wieder wach ist.", berichtet er sichtlich erschöpft, nachdem er sich von der Castingshow direkt wieder in den harten Papa-Alltag gestürzt hat. Aber auch in dieser Situation kann sich der Moderator auf seine Ehefrau Nadja Scheiwiller (34) verlassen: Mit einem Hashtag bedankt er sich bei seiner Liebsten dafür, dass er im Bett liegen bleiben durfte.

Zusätzlich veröffentlicht er süße Familienbilder, die die Hände seiner Liebsten zeigen. Nach der Hochzeit im vergangenen Dezember bekam die junge Familie zuletzt mit Söhnchen Flynn neuen Zuwachs. Da wird es auch abseits der großen Bühne in der vierköpfigen Familie bestimmt nicht langweilig!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Klaws, DSDS-Moderator

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Alexander Klaws, Sänger

Anzeige

Instagram / alexanderklaws83 Alexander Klaws, mit seiner Frau und ihren gemeinsamen Kindern



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de