Heute Abend ist es endlich soweit, das große Finale von Deutschland sucht den Superstar steht an! Die Kandidaten Chiara D'Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky haben in den vergangenen Wochen alles gegeben und konnten die Jury und das Publikum bis jetzt von sich überzeugen. Nun geht es für die vier in die letzte Runde und nur einer von ihnen kann das Rennen machen. Steigt deshalb auch der Konkurrenzdruck zwischen ihnen?

Im Gespräch mit Promiflash erzählten fast alle DSDS-Stars, dass sich das Klima unter ihnen kurz vorm Finale nicht verändert habe. Paulina behauptet sogar, dass "das komplette Gegenteil" der Fall sei: "Jeder gönnt es dem anderen total. Natürlich möchte man selbst gewinnen, das steht außer Frage, aber ich gönne es den anderen genauso." Sie sehe in allen "großes Potenzial und Talent und Kampfgeist". Dem schließt sich auch Ramon an. Er sei "sowieso ein sehr entspannter Mensch" und auch er gönne deshalb jedem einzelnen Kandidaten den Sieg. "Musik verbindet und Musik ist keine Konkurrenz", erklärte der Zirkusmoderator.

Chiara sieht das allerdings ein wenig anders als ihre Kollegen und verriet zum Thema Konkurrenzdruck: "Ja klar, jetzt kämpft jeder für sich. Vorher war es so, dass man sich gegenseitig mal Tipps gegeben hat, aber jetzt sind wir nur noch vier Leute und jeder kämpft für sich." Das sei aber "absolut normal und verständlich" und sie hätten sich "trotzdem alle lieb".

TVNOW / Stefan Gregorowius Paulina Wagner, DSDS-Kandidatin

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmer Ramon

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Chiara D'Amico bei DSDS 2020



