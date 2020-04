Da konnte jemand wohl nicht loslassen: "Full House"-Darsteller John Stamos (56) riss sich einen begehrten Gegenstand aus dem Set der Serie unter den Nagel. Die Errungenschaft präsentierte der Schauspieler jetzt stolz im Netz – und seine Full House-Kollegen reagierten mit Überraschung und auch ein wenig Neid. Doch welcher Gegenstand hat es John so sehr angetan, dass er ihn mit nach Hause genommen hat?

Auf seinem Instagram-Account lüftete der 56-Jährige am Dienstag das Geheimnis: Er teilte einen Schnappschuss der legendären blau-karierten Wohnzimmercouch, auf der die Protagonisten der Serie immer wieder Platz genommen hatten. Auf dem Foto ist Johns Söhnchen Billy zu sehen, wie er das neue Möbelstück unter die Lupe nimmt. Seinen Post kommentierte der Schauspieler mit den Worten: "Baby-Sicherheitstor oder eines der kultigsten Sofas in der TV-Geschichte? Du entscheidest." Anscheinend hatte der restliche "Full House"-Cast keine Ahnung davon, dass John im Besitz des Sofas ist: "Was! ", kommentierte beispielsweise seine Serien-Nichte Jodie Sweetin (38) das Foto verwundert. Candace Cameron Bure (43) war hingegen überrascht, dass John die Couch erwarb und nicht ihr TV-Vater Bob Saget (63). Doch Letzteren schien das nicht zu stören. Er kommentierte den Schnappschuss mit folgenden Zeilen: "Ich weiß nicht warum, John, aber es tröstet mich, dass es bei dir ist."

Die exakt gleiche Couch wurde auch 2016 bei der Neuauflage "Fuller House" verwendet. Das Möbelstück war sozusagen das i-Tüpfelchen des Serien-Comebacks, bei dem auch die meisten der ursprünglichen Darsteller mitgewirkt hatten.

Instagram / johnstamos Billy Stamos zusammen mit der legendären "Full House"-Couch

United Archives GmbH Candace Cameron Bure, Lori Loughlin, Jodie Sweetin und Mary Kate oder Ashley Olsen bei "Full House"

Getty Images Der "Fuller House"-Cast gewinnt einen Peoples Choice Award in L.A. im Januar 2017



