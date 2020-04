Eine traumhafte Kulisse, ein Sonnenuntergang und ein Paar, das sich gleich küsst – definitiv ein Couple-Schnappschuss, wie er im Buche steht! Vor fast genau zwei Jahren machte Kylie Minogue (51) ihre Beziehung zu Paul Solomons offiziell. Doch auch wenn die Sängerin und ihr Partner nicht länger ein Geheimnis aus ihrer Liebe machen, halten sie ihre Beziehung dennoch so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Nun machte Kylie allerdings eine Ausnahme und teilt ein Turtel-Bild der Extraklasse!

Zum Geburtstag ihres Liebsten widmet Kylie dem Creative Director auf ihrer Instagram-Seite einen süßen Beitrag. "Geburtstagsküsse und ganz viel Liebe für den Einen – Herr Solomons, heute 46", schreibt sie und postet dazu besagtes Pärchenbild, auf dem sich die beiden ganz verliebt anschauen. Brandneu ist das Pic allerdings nicht, wie Kylie scherzhaft betont: "Ein Bild von früher, als er noch 45 war." Mit dem Post trifft die Musikerin jedenfalls ins Schwarze – zahlreiche Fans gratulieren und liken das Bild.

Lange war Kylie auf der Suche nach ihrem Mr. Right und in Paul scheint sie ihn endlich gefunden zu haben. "Wer sagt, dass man nicht etwas später in seinem Leben schnulzig und romantisch drauf sein kann? Vor allem, wenn man eine gute und wahre Liebe findet", verriet die 51-Jährige im vergangenen Jahr im Interview mit Daily Mirror.

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Instagram / paulsolomonsgq Kylie Minogue und Paul Solomons, September 2019

Getty Images Kylie Minogue im Dezember 2019



