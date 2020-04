Herzogin Kate (38) ist für ihren exklusiven Stil bekannt! Die Liebste von Prinz William (37) erfreut ihre Fans immer wieder mit aufregenden Looks und teuren Luxuskleidern. Jetzt begeistert die Fashionista aus der royalen Familie mit einem absoluten Keypiece und das ist auch noch ein richtiges Schnäppchen! Eine der Lieblingshandtaschen von Kate gibt es nun zu einem erschwinglichen Preis im Internet.

Das Taschenmodell "Le Pliage Club Tote" von der französischen Modemarke Longchamp ist derzeit für knapp 90 Euro online erhältlich. Die Tasche gehört schon seit vielen Jahren zu den absoluten Lieblingen von Kate, wie das Magazin People berichtet. Schon vor ihrem Eintritt in das britische Königshaus rundete die brünette Beauty ihre Looks mit diesem zeitlosen Accessoire ab und auch Jahre später begleitet sie das Fashion-Keypiece zu Veranstaltungen und großen Reisen. Dabei gibt Kate einen weiteren Einblick in ihren Kleiderschrank: Sie besitzt die Tasche sogar in verschiedenen Ausführungen und Farben.

Zusätzlich gibt es zu dieser Tasche noch einen royalen Fun-Fact: Auch Herzogin Meghan (38) trug den Klassiker bereits 2015 bei einer Pre-Emmy-Veranstaltung. Sie kombinierte das It-Piece zu einem lässigen Look mit Jeans und Basecap.

REX FEATURES LTD./ActionPress Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate in London

Ben Stanstall-AFP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com Herzogin Meghan im März 2020



