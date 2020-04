Miley Cyrus (27) begann ihre Karriere wegen Hilary Duff (32). Seit 2006 steht die Künstlerin nun schon im Rampenlicht. Mittlerweile ist sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch erfolgreiche Sängerin. Ihren rasanten Aufstieg hat sie der Disney-Fernsehshow Hannah Montana zu verdanken. Doch sie hat nur aus einem Grund ihre Karriere begonnen: Die riesen Inspiration für den damaligen Teenager war die Sängerin Hilary Duff.

In ihrer Instagram-Talkshow sprach Miley nun mit ihrem Idol Hilary über den Beginn ihrer Schauspielkarriere. Direkt nachdem die damals Elfjährige auf einem Konzert der Interpretin war, flog sie nach Los Angeles, um für die Hauptrolle in Hannah Montana vorzusprechen. "Ich wollte so sein, wie du", offenbarte die heute 27-Jährige nun gegenüber Hilary. Ihr Vorbild selbst hat in ihrer Kindheit nämlich in der Disney-Serie "Lizzie McGuire" mitgespielt, von der Miley ein großer Fan war.

Sie war sogar so begeistert von der heute 32-Jährigen, dass sie sich damals auch anzog wie ihr großes Idol. "Zu ihrem Konzert trug ich einen karierten Rock und Uggs, nur weil sie das auch so getragen hat", gestand die "Wrecking Ball"-Interpretin. Doch auch Hilary sehe Miley mittlerweile als Inspiration, sowohl beruflich, als auch modisch, verriet sie.

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Hilary Duff und Miley Cyrus im September 2007 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Hilary Duff in Los Angeles 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de