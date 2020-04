Dieser TikTok-Versuch ging mal gehörig daneben. Durch die andauernde Krise verbringt momentan der größte Teil der Bevölkerung viel Zeit zu Hause. Die TikTok-App erweist sich dabei mehr und mehr als beliebter Zeitvertreib. Viele Prominente, wie beispielsweise Tom Kaulitz (30) oder Jennifer Lopez (50), bereichern ihre Fans regelmäßig mit lustigen Videos. Auch Olly Murs (35) startete den Versuch, einen solchen Clip nachzustellen. Doch bei dem Sänger und Freundin Amelia verlief die Aufnahme nicht ganz nach Plan.

Auf seinen Social-Media-Accounts postet der 35-Jährige jetzt den Fehlversuch. In dem Video soll er die Bodybuilderin eigentlich bis an die Wasseroberfläche absenken, um sie dann wieder nach oben zu ziehen. Ziel war es, dass sie das Wasser nicht berührt. Doch Olly hat sich einfach seinen eigenen Spaß daraus gemacht und Amelia in letzter Sekunde in den Pool fallen lassen. "Entschuldige Schatz, aber du hast mich gebeten, die Challenge zu machen", schrieb er dazu auf Instagram.

Seine Freundin kommentierte das Video ebenfalls: "Erinnere mich daran, dass ich dich nie wieder um so etwas bitte." Dennoch, in ihrer Beziehung sind die beiden glücklich. Erst zu Beginn des Jahres gab der "Troublemaker"-Interpret preis, dass er und Amelia auf einer Wellenlänge sind.

Anzeige

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank im April 2020

Anzeige

Getty Images Olly Murs in London

Anzeige

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank

Wie findet ihr es, dass Olly seine Freundin ins Wasser fallen ließ? Ich finde das total lustig. Das ist echt gemein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de