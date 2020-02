So romantisch kann Olly Murs (35) sein! Der Pop-Sänger ist gerade als Juror ein Teil der britischen Casting-Show The Voice. Doch das hält ihn nicht davon ab, fröhlich Pärchen-Pics von ihm und seiner Amelia zu teilen. Für gewöhnlich hält der Brite sein Privatleben gerne unter Verschluss, aber bei so viel Verliebtheit sprudeln die Gefühle wohl einfach über. Auf dem aktuellen Urlaubs-Pic von ihm und seiner Beauty sieht der Sänger jedenfalls überglücklich aus.

Neuerdings mit blondierter Mähne posiert der britische Sänger und Juror mit seiner Freundin, die Body-Builderin und Bänkerin zugleich ist, vor einer traumhaften Kulisse. Auf dem aktuellen Instagram-Post trägt er die Schöne huckepack und schreibt frech: "Sie ist nicht schwer, sie ist ein Panzer!" Dabei spielt er auf ihren Namen und ihre Tätigkeit als Bodybuilderin an. Olly soll von der Powerfrau begeistert sein."Sie ist einfach eine großartige Person. Sie ist liebevoll, einfühlsam, sensibel und akzeptiert mich so, wie ich bin. Sie findet es toll, dass ich albern bin", verriet der Sänger kürzlich der britischen Boulevard-Zeitung The Sun. Außerdem genieße er es, Zeit mit ihr zu verbringen, denn sie sei seine beste Freundin und Partnerin zugleich.

An dieser Freude lässt der 35-Jährige gerne seine Fans teilhaben. Die gönnen es dem Sänger und kommentieren den Post fröhlich mit Glückwünschen. Kennengelernt hatte der Sänger seine neue Flamme auf Instagram. Begeistert von ihrer Schönheit, habe er die brünette Beauty einfach angeschrieben. Anfang 2020 machten sie ihre Beziehung offiziell.

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs

MEGA Sänger Olly Murs 2020

Instagram / ollymurs Sänger Olly Murs und Freundin Amelia Tank 2020

