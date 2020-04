Linda Reschke hat nach ihrer TV-Liebessuche endlich ihren ganz persönlichen Rosenkavalier gefunden! Anfang des Jahres hatte sie noch an der Dating-Show Der Bachelor auf RTL teilgenommen, doch nach ihrem Kusskorb schickte Sebastian Preuss (29) sie völlig überraschend nach Hause. Den Junggesellen scheint sie mittlerweile komplett vergessen zu haben: Im Netz zeigt Linda sich jetzt frisch verliebt mit ihrem neuen Freund!

Glücklich auf dem Arm ihres Partners sitzend blickt die Reality-TV-Bekanntheit mit einer Kuss-Schnute in ihrem aktuellen Instagram-Post in die Kamera. "Nichts mehr hinzufügen. Ich werde nicht viel über meine Beziehung sprechen, vielleicht sieht man ihn hier ab und an. Aber der Privatsphäre halber bleibt Mr. Cap erstmal geheim", erklärt sie ihr Foto. Der besagte Mann in ihrem Leben sei schon jetzt ihr Fels in der Brandung.

Wie Linda im Interview mit Gala verrät, habe sie ihn nach den Dreharbeiten über Instagram kennengelernt – und sie habe nicht damit gerechnet, dass ihr so etwas mal passiert: "Weil ich eigentlich ein Mensch bin, der ein Kennenlernen lieber mag, wenn es persönlich ist, wenn man direkt sieht, wie jemand ist", berichtet sie. Zum ersten Treffen sei sie auch nicht mit der Absicht gegangen, dass mehr daraus entstehen könnte. Am Ende habe aber alles gepasst. Die Quarantäne-Zeit verbringen die beiden übrigens gerade in einer Wohnung, obwohl sie noch nicht zusammenleben.

TVNOW Linda Reschke und Sebastian Preuss bei "Der Bachelor" 2020

Instagram / linda.reschke Linda Reschke, bekannt aus "Der Bachelor"

TVNOW Linda Reschke



