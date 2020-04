Die Boulevard-Ikone Birgit Schrowange (61) kehrte RTL Ende 2019 den Rücken. 25 Jahre lang war die 61-Jährige das Gesicht der Sendung "Extra", dann verließ sie das Format mit dem Ziel, sich künftig mehr auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Wie ergeht es der ehemaligen Moderatorin seitdem? Birgit enthüllte jetzt, ob das Thema Fernsehen für sie nun endgültig abgeschlossen ist und wie es sich nach ihrem freiwilligen TV-Ausstieg so lebt.

In einem Interview mit Bild beantwortete sie die Frage nach ihrem aktuellen Befinden kurz und knapp mit: "Gut!" Das sei aber nicht immer so gewesen, denn nach ihrem Ausstieg habe sie sich erst einmal auf die neue Situation einstellen müssen. Trotzdem sei ihr der Abschied vom TV vergleichsweise leicht gefallen: "Ich habe mich ganz schnell an ein Leben ohne Fernsehen gewöhnt und ein wahnsinniges Freiheitsgefühl hat sich breitgemacht." Offenbar genießt die Powerfrau ihr neues Leben in vollen Zügen. Trotzdem sei sie zukünftigen Jobangeboten aus dem TV-Bereich nicht abgeneigt: "Aber wenn ein Sender mit einer guten Idee auf mich zukommt – warum nicht?"

Bis so ein Angebot ins Haus flattert, hat die TV-Ikone schon ein paar Ideen, was sie mit ihrer freien Zeit anstellen will: "Ich möchte eine Weltreise machen und so ein ganzes Jahr unterwegs sein. Ansonsten habe ich vor, mein Leben zu genießen."

TVNOW Birgit Schrowange im "Extra"-Studio

Instagram / birgit.schrowange Ex-RTL-Moderatorin Birgit Schrowange im Januar 2020

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange in Zürich im Februar 2020



