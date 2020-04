Traurige Nachrichten von Melina Sophie (24)! Die YouTuberin verriet erst vor wenigen Monaten, dass sie frisch verliebt ist. Mit ihrer neuen Beziehung sorgte sie bei ihren Followern allerdings für Aufsehen: Ihre Freundin Helga ist schließlich 21 Jahre älter und ist sogar schon Großmutter. Dieser Altersunterschied schien die beiden Frauen aber nicht weiter zu stören. Jetzt gab Melina allerdings bekannt: Sie und Helga haben sich getrennt!

Das teilte die 24-Jährige ihren Fans mit einem Instagram-Post mit. Zu einem Bild, auf dem sie ihre Ex glücklich lächelnd im Arm hält, schrieb sie: "Helga und ich haben und vor ein paar Tagen getrennt. Weder sie noch ich wollten uns trennen, aber die Distanz macht uns doch mehr zu schaffen, als gedacht." Melina, die zurzeit in Island lebt, hatte eigentlich vor, zu ihrer Freundin nach Deutschland zu ziehen. Durch die aktuellen Einreisebeschränkungen ist das aber zurzeit nicht möglich. Weiterhin eine Fernbeziehung zu führen, kommt für das ungleiche Paar aber nicht infrage.

Einen Rosenkrieg gibt es zwischen den beiden Frauen deshalb aber nicht. "Wir sind nach wie vor füreinander da und verstehen uns wirklich unendlich gut. Das wird auch immer so bleiben", meinte Melina. Ihre Follower werden Helga also auch weiterhin immer mal wieder in Melinas Storys oder Posts sehen.

Instagram / melinasophie Melina Sophie mit ihrer Ex-Freundin Helga

Instagram / melinasophie Netz-Star Melina Sophie mit ihrer Freundin Helga

Instagram / melinasophie Melina Sophie mit ihrer Freundin, Dezember 2019



