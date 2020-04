Abigail Odoom fühlte sich in ihrer Jugend nicht wohl in ihrer Haut! 2018 posierte das Model in der 13. Staffel von Germany's next Topmodel äußerst selbstbewusst vor der Kamera. Nicht immer sei die Beauty so von ihrem Körper überzeugt gewesen – besonders ihre Hautfarbe habe der YouTuberin zu schaffen gemacht. Vor einigen Jahren ließ sie sich deshalb sogar ihre Haut bleichen!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram legte Abigail ein erstaunliches Geständnis ab. Auf die Frage, ob sie als Kind den Wunsch gehabt habe, weiß zu sein, erinnerte sich die dunkelhaarige Schönheit an sich im Alter von 13 Jahren zurück: "Ich habe meine Haut auch gebleacht, um heller auszusehen." Damals habe es in Deutschland kaum dunkelhäutige Vorbilder in den Medien gegeben. "Da stellt man sich natürlich die Frage, wieso man so anders aussieht", erklärte die Laufstegschönheit.

Vom Bleaching sei Abigail allerdings nur rund zwei Wochen überzeugt gewesen. "Dann bin ich wieder zur Vernunft gekommen", gab die Influencerin zu. Inzwischen habe sich die einstige GNTM-Kandidatin aber so akzeptiert, wie sie ist: "Ich liebe mich zu 100 Prozent!"

Anzeige

Instagram / abigailodm Abigail Odoom im April 2020

Anzeige

Instagram / abigailodm Abigail Odoom im März 2020

Anzeige

Instagram / abigailodm Abigail Odoom im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de