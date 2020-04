Sie können es wohl kaum erwarten! Kim Kardashian (39) ist dafür bekannt, viel aus ihrem Leben zu teilen. Schon allein durch ihre eigene Reality-Show Keeping up with the Kardashians gewährt sie ihren Fans viele Einblicke in ihren Alltag. Auch im Netz nimmt die Unternehmerin die Supporter oft mit hinter die Kulissen – so auch vor wenigen Tagen wieder: Kim zeigte ganz stolz, was ihre Kinder für das Osterfest gebastelt haben!

In ihrer Instagram-Story teilte die 39-Jährige vor wenigen Tagen viele Osterbasteleien ihrer Kids. Von selbst gemachten Stickern mit den Namen der Kleinen, über Osterhasen-Ohren bis hin zu einem bunten Osterhaus war alles dabei. "Bastel-Stunde", betitelte die Make-up-Queen die Bilder stolz. Auch eine Kardashian weiß eben, wie man die Rasselbande bei Laune hält.

Aktuell verbringt Kim viel Zeit mit ihrer Familie. Kann sich die Businessfrau nach Psalm, Chicago (2), Saint (4) und North (6) nun noch mehr Nachwuchs vorstellen? Offensichtlich nicht! "Mit vier Kids zu Hause zu sein – wenn ich jemals eine Minute lang darüber nachdachte, noch eines zu wollen, dann hat sich das erledigt", verriet Kim in der Talkshow The View.

Instagram / kimkardashian Oster-Basteleien von Kim Kardashians Kinder

Instagram / kimkardashian Hasenohren von Kim Kardashians Kids

Getty Images Kim Kardashian im Januar 2020



