Diese beiden Promis zeigen bei Schlag den Star, was sie drauf haben! Gerade erst haben sich Dagi Bee (25) und Jasmin Wagner (39) in der Realityshow gebattlet. Jasmin – die kurzfristig für Cathy Hummels (32) eingesprungen war – musste sich der YouTuberin dabei geschlagen geben. Jetzt steht nicht nur bereits die nächste Ausgabe der ProSieben-Show an, sondern auch ein ganz besonderes Jubiläum: In der 50. Folge von "Schlag den Star" werden Jorge Gonzalez (52) und Thomas Hayo gegeneinander antreten.

Wie das Portal Quotenmeter berichtet, soll das Wettkampf-Format schon am 2. Mai zum 50. Mal über die Bildschirme flimmern. Bei diesem Jubiläum haben sich die Macher offenbar für ein Germany's next Topmodel-Special entschieden: Ex-Laufsteg-Coach Jorge und Ex-Juror Thomas werden in bis zu 15 Runden, in verschiedenen Disziplinen gegeneinander spielen.

Die beiden ehemaligen GNTM-Stars müssen allerdings mit einer Einschränkung klarkommen: Ein Studiopublikum wird es aufgrund der aktuellen Lage nicht geben. Auch andere Shows, wie Let's Dance oder The Masked Singer, müssen seit einigen Wochen ohne Live-Unterstützung auskommen.

