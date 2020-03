Dagi Bee (25) holt sich den Sieg! Am Samstagabend traten der YouTube-Star und Sängerin Jasmin Wagner (39) alias Blümchen zum großen Promi-Kampf an. In verschiedenen Challenges mussten sie sich Sport- und Intelligenztests stellen. Obwohl Jasmin kurzzeitig in Führung lag, konnte sie ihre blonde Konkurrentin am Ende nicht besiegen. Dagi übertrumpfte in mehreren Kategorien und holte sich das Preisgeld. Doch was sagt die Netz-Bekanntheit selbst zu ihrem Gewinn?

"Es hat so Bock gemacht. Ich würde das am liebsten jedes Wochenende machen", verkündet Dagi ihrem Freund Eugen Kazakov (25) und ihrer kleinen Schwester, die die Webqueen in einem YouTube-Stream während des TV-Schlagabtauschs verfolgt haben. Den Sieg wolle sie jetzt mit Champagner gebührend feiern. Auch wenn letztlich alles gut ausgegangen ist, muss die 25-Jährige zugeben, dass sie zuerst ziemliche Versagensangst hatte. "Ich hatte Panik, am Anfang komplett abzulosen", meint sie, hätte irgendwann aber alles um sich herum vergessen.

Dass die YouTuberin bei "Schlag den Star" gegen Jasmin ranmusste, war im Übrigen eine Spontanaktion des Senders. Weil die ursprüngliche Kontrahentin, Cathy Hummels (32), wegen eines Krankheitsfalles in ihrer Familie absagen musste, war die Musikerin spontan eingesprungen. Was Duell-Siegerin Dagi nun mit ihrer Siegerprämie macht, will sie bald in einem Video verkünden.

