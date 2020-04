Kim Kardashian (39) nimmt seit Jahren ihre Fans mit in den Alltag. Egal ob in ihrer eigenen Realityshow Keeping up with the Kardashians oder im Netz, die Unternehmerin ist für viele Fans ein offenes Buch. Dass das ihren Kids aber manchmal so gar nicht passt, macht vor allem ihre älteste Tochter North (6) gern mal deutlich: Auf einem Familien-Pic mit Mama Kim und Papa Kanye West (42) schaute North nicht gerade glücklich!

Via Instagram teilte die Make-up-Queen vor wenigen Tagen ein niedliches Throwback-Bild mit ihrem Gatten und ihrem Töchterchen. Während das Ehepaar ziemlich glücklich in die Kamera schaut, scheint die Sechsjährige so gar keinen Bock zu haben. Mit ihrem etwas genervten Blick belustigt Northie die Netzgemeinde sehr. "North ist meine Laune für 2020" oder "North guckt wie Kanye, während Kanye wie North guckt", kommentieren zwei User ziemlich amüsiert.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Kims Älteste die Insta-Community ihrer Mutter verzaubert. Bereits vor einigen Wochen hatte sich North das Handy der 39-Jährigen geschnappt und fleißig Clips auf die Social-Media-Plattform geladen. "Sie hat so viele Videos mit 'engen Freunden' geteilt", hatte Kim später erklärt.

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Tochter North

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian, Dezember 2019



