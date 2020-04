Die Köln 50667-Folge am Montag hatte es mächtig in sich! Als letzten Rettungsversuch für seine Beziehung zu Lea (Luise-Isabella Matejczyk) ließ Oskar (Marcel Thorwesten, 21) sich etwas ganz Besonderes einfallen: Der 16-Jährige machte seiner 13 Jahre älteren Freundin einen Heiratsantrag, und zwar mitten im Cage Club! Bewaffnet mit einem Mikrofon, in das er liebevolle Worte säuselte, ging er vor seiner Angebeteten auf der Tanzfläche auf Knie. Lea war von der Aktion nur wenig begeistert und stürzte überfordert nach draußen, ohne ihm eine Antwort zu geben. Auch die "Köln 50667"-Zuschauer fanden den Antrag nicht gerade romantisch!

Der Sender lud die Szene nach der Ausstrahlung auf YouTube hoch. Das Video erntete bereits eine halbe Million Klicks – und eine Menge belustigter Kommentare! "Ich musste bei dem Heiratsantrag wirklich weggucken, zu viel Fremdscham", betonte eine Nutzerin. "Ok, Oskar tut mir hier zwar echt leid, aber das war einfach nur peinlich", stellte ein weiterer klar. "Null romantisch, null galant, einfach nur peinlich", fasste ein User Oskars Ansprache zusammen.

Doch auch Lea bekommt ihr Fett weg. Kurz bevor sie Oskars Antrag bekam, hatte sie noch mit dessen Vater Ben (Jörg Sirtl) rumgeknutscht! Dass sie sich nicht zwischen den beiden Männern entscheiden kann und Oskar derart hintergeht, macht einige "Köln 50667"-Zuschauer wahnsinnig: "Lea sollte einfach beide in den Wind schießen und mal reinen Tisch machen, das wäre nur fair", meinte ein Fan.

Anzeige

RTL2 / "Köln 50667" Marcel Thorwesten, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

RTL2 / "Köln 50667" Luise-Isabella Matejczyk spielt Lea bei "Köln 50667"

Anzeige

Instagram / jaysirtl Jörg Sirtl spielt Ben bei "Köln 50667"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de