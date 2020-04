Für Désirée Nick (63) war nach der dritten Folge von Promis unter Palmen Endstation: Deutschlands wohl spitzeste Zunge musste das Format verlassen. Ihr Aus dürfte bei so manchem Zuschauer für Enttäuschung gesorgt haben. Désirée selbst sei eher überrascht gewesen: Sie hatte längst damit gerechnet, dass sie von ihren Insel-Kollegen aus der Show gekickt wird. Aus diesem Grund habe die Selbstdarstellerin auch schon direkt zu Beginn mit scharfer Munition geschossen.

"Ich hatte in Folge eins schon damit gerechnet, weil ich anhand des Casts wusste, dass dort weder faire noch kluge Entscheidungen getroffen werden würden", erläuterte Désirée auf Nachfrage von Promiflash. Darum habe die ehemalige Ballerina von Anfang an "150 Prozent gegeben", weil sie sich sicher war, "als Erste gehen zu müssen". Doch die Kabarettistin durfte bleiben – wofür es in ihren Augen nur eine Erklärung geben kann: "Ich bin der Impulsgeber, Motor für das Format gewesen, weil ich weiß, wie man einen dramaturgischen Bogen spannt und eine Storyline vorantreibt."

Außerdem beteuerte die 63-Jährige: "Ich war die einzige Künstlerin im Haus und habe gestaltet." Désirée ist mächtig stolz auf ihre Leistung: "Ich finde es super, dass diese Eigenschaften nach 40 Jahren im Showbusiness endlich einmal bemerkt werden. Ich genieße es, Meisterin meines Fachs zu sein."

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Getty Images Désirée Nick bei "Promi Big Brother", 2015

SAT.1 / Richard Hübner Désirée Nick, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"



