Meadow Walker (21) erinnert sich an ihren Papa! Vor gut sechseinhalb Jahren musste die junge Frau einen schweren Verlust verkraften: Ihr Vater, der erfolgreiche Schauspieler Paul Walker (✝40), kam bei einem schweren Autounfall ums Leben. Meadow war damals 15 Jahre alt. Jetzt teilte sie im Netz ein bisher ungesehenes Video, in dem sie mit ihrem Papa zusehen ist – und rührt ihre Fans damit beinahe zu Tränen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 21-Jährige am Dienstagabend den Clip: In der Aufnahme überrascht Meadow ihren Vater an dessen Geburtstag – und Paul freut sich darüber sichtlich. Glücklich nimmt er seine Tochter in den Arm und wirft sich mit ihr aufs Bett. Zu dem Video schrieb Meadow nachdenklich: "Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mit euch teilen würde. Aber es hat sich jetzt richtig angefühlt!"

Zahlreiche Fans kommentierten den Beitrag mit weinenden Emojis und lieben Botschaften: "Pauls Lächeln und Lachen. Wow!" Auch die Schauspiel-Kolleginnen des Fast & Furious-Stars meldeten sich unter dem Post zu Wort. Gal Gadot (34) versah den Clip mit einem Herz-Emoji, Nathalie Emmanuel (31) hingegen schrieb: "Oh wow, das ist wunderschön!"

Anzeige

Facebook / @meadowwalker Meadow und Paul Walker

Anzeige

Instagram / meadowwalker Meadow Walker mit ihrem Vater Paul

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Fast & Furious 6", darunter Gal Gadot und Paul Walker

Wie gefällt euch das Video von Meadow und Paul? Das ist so rührend! Mich hat das nicht so berührt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de