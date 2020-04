Babydruck für Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52)! Seit über vier Jahren sind die Fernseh-Bekanntheit und der Schlagersänger Eltern der kleinen Sophia (4). Die Vorschülerin ist der ganze Stolz der beiden TV-Stars und sie verdreht auch ihrer Oma Iris Klein (52) den Kopf. Die ehemalige Dschungelcamperin hat mit einem einzigen Enkelkind aber nicht genug: Iris wünscht sich für Sophia ein Geschwisterchen – und macht Daniela und Lucas mächtig Druck!

In der neuen Episode von Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, die am Mittwochabend über die Bildschirme geflimmert ist, feierten die Auswanderer auf der Baleareninsel den 33. Geburtstag der Katze. Das Alter ihrer Tochter löste in Iris einen verstärkten Enkel-Wunsch aus: "33… Ich hatte mit 19 schon zwei Kinder! Und du hast mit 33 erst eins!", machte die Gastronomin klar. Iris war sich ganz sicher, was für den Baby-Mangel verantwortlich sei: "Ich denke, das liegt daran, dass Sophia noch im Ehebett schläft. Ich versuche sie natürlich immer zu überreden, dass die Kleine mal bei mir schläft, immer wieder diese Andeutungen. Sie weiß genau, was ich damit meine!"

Daniela war von diesen Anspielungen ihrer Mutter nicht ganz so begeistert: "Es ist die Never-Ending-Story. Wenn ich ein zweites Kind bekommen würde, käme die Frage, wann kommt das dritte!" Im Promiflash-Interview erklärte die 33-Jährige, dass sie und Lucas auch so sehr glücklich seien: "Wir finden auch, dass auch ein Kind genug ist. Es ist ja nicht so, dass das keine Arbeit ist mit einem Kind!"

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab dem 25. März, mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

