Steht bei Daniela Katzenberger (33) und ihrem Mann Lucas Cordalis (52) womöglich Nachwuchs an? Im August 2015 brachte die Reality-TV-Bekanntheit ihr erstes Kind zur Welt: Töchterchen Sophia Cordalis (4) ist ihr ganzer Stolz. Doch wann bekommt das inzwischen vierjährige Mädchen ein Geschwisterchen? Wenn es nach Oma Iris Klein (52) ginge, dann am besten sofort. Die Katze ist sich hingegen noch nicht ganz sicher. Im Interview mit Promiflash plauderte die 33-Jährige über die mögliche Familienplanung!

"Wenn jemand fragt, ob ich noch ein zweites Kind möchte, sage ich manchmal auch 'Nein', weil ich den Druck nicht mehr will", verriet Daniela gegenüber Promiflash. Als Person des öffentlichen Lebens steht die Kult-Blondine unter ständiger Beobachtung. Doch in Sachen Kinderwunsch möchte sie sich nicht festlegen müssen: "Sage ich 'Nein', werde ich garantiert schwanger, sage ich 'Ja', klappt es 20 Jahre nicht", scherzte die TV-Bekanntheit. Trotzdem habe sie das Gefühl, mit einem Einzelkind als Egoistin abgestempelt zu werden: "Gesellschaftlich ist es nicht angesehen, wenn man nur ein Kind haben will", erklärte die gebürtige Ludwigshafenerin.

Doch kommt ein zweites Kind bei Daniela und ihrem Liebsten überhaupt infrage? "Wir finden auch, dass ein Kind genug ist", gestand die Wahl-Mallorquinerin. "Ich bin ja auch viel weg, dann würde Lucas ständig mit zwei Kindern auf der Insel bleiben", erzählte Dani. Doch gänzlich ausschließen will die Katze auch nichts: "Nachher bekomme ich Vierlinge!"

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, ab 25. März, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.

RTL II Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia und Mann Lucas, März 2020

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Daniela und Töchterchen Sophia, März 2020

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger mit ihrem Mann Lucas und Tochter Sophia, März 2020



