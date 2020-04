Dieser Gag von Ellen DeGeneres (62) ging völlig nach hinten los! Seit Mitte März musste die eigentlich recht beliebte Moderatorin ihren Job vorerst an den Nagel hängen. Der Grund für den Ausfall ihrer Talkshow ist die aktuelle weltweite Krisensituation. Die 62-Jährige entschied daraufhin wie viele andere Promis, sich zusammen mit ihrer Partnerin Portia (47) in häusliche Quarantäne zu begeben. Am Montag konnte sie jedoch wieder auf Sendung gehen, allerdings ohne Publikum und von ihrem Zuhause aus. Doch dabei kam Ellen nicht wie gewohnt gut an: Ein Joke über die selbstgewählte Isolation stieß ihren Fans äußerst sauer auf!

Über die Zeit in ihrem eigenen Luxus-Anwesen äußerte sie in The Ellen DeGeneres Show scherzhaft: "Das ist, als wäre man im Knast. Vor allem deshalb, weil ich seit zehn Tagen die gleichen Klamotten trage und alle hier drinnen homosexuell sind!" Die Reaktion des Publikums hat dem TV-Gesicht dabei wohl gefehlt, denn die hätte womöglich eine Entschuldigung erzwungen. Zumindest ließen die anschließenden Tweets im Netz darauf schließen, dass die offen lesbisch lebende US-Amerikanerin für den Witz keinen Applaus geerntet hätte.

Ihre Zuschauer wiesen Ellen nämlich wenig zaghaft darauf hin, dass ihre privilegierte Lage nichts mit dem Leben im Gefängnis gemein hat. "Ellen, du isolierst dich von der Gesellschaft in einer Villa und trägst einen Designer-Jogginganzug. Das ist überhaupt nicht, wie im Knast", wetterte ein User von vielen auf Twitter. Ein weiterer ergänzte aufgebracht: "Ja, wenn das Gefängnis beinhalten würde, dass man draußen sitzen kann, seine technischen Geräte zur Verfügung hat, gutes Essen speisen und für seine Liebsten sorgen kann, dann wäre es so." Ellen selbst reagierte indes nicht auf den Shitstorm.

