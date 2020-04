Bei Germany's next Topmodel geht es heute Abend um den Einzug in die Top Ten! Bedeutet: Mindestens eine von Heidi Klums (46) aktuell noch elf verbliebenen Kandidatinnen wird die Koffer packen und dem Set in Los Angeles den Rücken kehren müssen. In der vergangenen Woche hatte dieses Schicksal bereits Teilnehmerin Bianca Own (19) ereilt, die daran sichtlich zu knabbern hatte. Doch wen trifft es in Folge elf? Die Promiflash-Leser haben schon jetzt eine Vorahnung – oder eher einen Wunsch.

Auf die Frage "Welches GNTM-Girl soll rausfliegen?" antworten 53,1 Prozent der Umfrageteilnehmer und damit 2.046 von insgesamt 3.856 Lesern mit: "Lijana." Damit liegt die Kasslerin unangefochten an der Spitze des Rankings. Mehr als die Hälfte der Abstimmenden wünschen sich die 23-Jährige aus der Show raus. Das dies eintrifft, dürfte aber eher unwahrscheinlich sein, immerhin brachte Lijana in den vergangenen Wochen stets Bestleistungen.

Auf Platz zwei der Abstimmung verschlägt es Maribel. 27,5 Prozent (1.061 Leser) hoffen, dass die Pferdeliebhaberin es nicht in die Top Ten schafft. Den letzten Platz belegt Sarah (20) mit 0,6 Prozent (22 Stimmen). Bei ihr glauben wohl die wenigsten Voter, dass Heidi sie heute Abend nach Hause schickt.

