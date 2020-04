In diesen Looks lassen es sich die Stars und Sternchen in ihren vier Wänden gut gehen! Auf den roten Teppichen versuchen die Promis regelmäßig, sich mit ihren außergewöhnlichen Garderoben gegenseitig in den Schatten zu stellen. Aktuell halten sie sich jedoch vor allem in ihren Häusern und Wohnungen auf und schlüpfen dort eher in komfortable Kleidung. Auch die Cozy-Looks von Hailey Bieber (23), Elsa Hosk (31) und Co. können sich durchaus sehen lassen!

Auf Instagram stellen die Beautys ihre Quarantäne-Outfits zur Schau: Während Hailey und Sophia Thomalla (30) sich einfach in XXL-Shirts werfen, kombinieren andere Frauen gerne Jogginghosen und Crop-Tops. Nicht nur Elsa, auch Chiara Ferragni (32), Lena Gercke (32) und Sara Sampaio (28) haben so schon für ihre Community posiert. Andere Celebritys wie Camila Cabello (23) und Verona Pooth (51) verbringen ihre Tage in Sportkleidung.

Während die prominenten Damen auch zu Hause Wert auf tolle Klamotten legen, ist den Herren der Schöpfung anscheinend etwas anderes viel wichtiger: ihre Haare! Da sie aktuell jedoch nicht zum Friseur gehen dürfen, sind sie gezwungen, selbst den Rasierer anzusetzen. Ob David Beckham (44), Cristiano Ronaldo (35) oder Carey Hart (44) – sie alle tragen jetzt eine Stoppelfrisur!

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im März 2020

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, April 2020

Instagram / hoskelsa Model Elsa Hosk

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im März 2020



