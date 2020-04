Möchte Sarah Lombardi (27) etwa bald wieder schwanger werden? Die Sängerin ist stolze Mama des vierjährigen Alessio Lombardi (4) und zeigt ihren Fans im Netz immer wieder Entwicklungssprünge ihres Lieblings oder veröffentlicht Pics von kuscheligen, gemeinsamen Abenden. Die TV-Bekanntheit verschweigt aber auch nicht, wenn ihr Sohnemann sie mal zur Weißglut treibt. Genauso offen spricht Sarah jetzt auch über ihre Zukunftsplanung: Sie spielt mit dem Gedanken, ein Geschwisterchen für ihren Knirps zu bekommen!

In einem Instagram-Livevideo offenbart die ehemalige DSDS-Zweite, dass sie über weiteren Nachwuchs nachdenkt – für ihren kleinen Liebling: "Ich glaube, Alessio bräuchte auch ein Geschwisterchen, um teilen zu lernen, die Aufmerksamkeit nicht immer nur für sich zu haben. Das sind alles so Dinge, die man halt mit Geschwistern lernt", sagt die Sängerin. Ob sie in ihrem neuen Partner den richtigen Mann an ihrer Seite hat, um Alessio ein Brüderchen oder Schwesterchen zu schenken? Seit einiger Zeit ist Sarah mit dem Fußballer Julian Büscher zusammen. Ihre Beziehung bestätigten sie vor rund einem Monat auf Social Media.

Dabei scheinen die beiden ein Herz und eine Seele zu sein. Vor Kurzem durften sich die Fans auch über die erste öffentliche Liebeserklärung von Julian an seine Sarah freuen. Auf Instagram zeigte sich der Kicker beim Händchenhalten mit der Musikerin und schrieb dazu: "Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn."

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im Februar 2020

Anzeige

Bucco,Herbert / ActionPress Sarah Lombardi und Julian Büscher im Februar 2020

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de