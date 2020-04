Madonna (61) muss sich von mehreren Menschen auf einmal verabschieden! Die Sängerin hatte erst vor ein paar Tagen öffentlich um einen ehemaligen Arbeitskollegen getrauert. Mark Blum (✝69) hatte zum Cast der Netflix-Serie You gehört und war Ende März ganz plötzlich verstorben. Die Musikerin hatte mit dem Schauspieler in den 80er-Jahren für den Film "Susan... verzeifelt gesucht" vor der Kamera gestanden. Nun hat Madonna innerhalb kürzester Zeit gleich drei weitere Wegbegleiter verloren!

In einem Instagram-Video macht die 61-Jährige die traurige Nachricht öffentlich: "In den vergangenen 24 Stunden ist mein Cousin gestorben, der Bruder meines Bodyguards ist gestorben und Orlando Puerta, ein ganz besonderer Mensch, der eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat." Die Todesursachen behielt sie weitestgehend für sich, doch Orlando sei an den Folgen einer "Infektion der oberen Atemwege" verstorben.

Der Clip ist düster gestaltet, und die Künstlerin macht auch klar, dass sie die Verluste schwer treffen. "Heute war kein guter Tag", sagt sie. Sie hätte letzte Nacht nicht geschlafen, nicht eine Minute und würde den ganzen Tag überhaupt nicht gut zurechtkommen.

Getty Images Madonna, Sängerin

FERNANDO LUCENA / Startraks Photo / ActionPress Mark Blum, Schauspieler

Getty Images Madonna, Musikerin



