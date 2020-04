Roman Roselly ist frischgebackener DSDS-Gewinner. Am vergangenen Samstag konnte er sich im Finale gegen die Konkurrenz durchsetzen. Jetzt kann er mit seiner Debüt-Single "Eine Nacht" – geschrieben von Poptitan Dieter Bohlen (66) – durchstarten. Auch das dazugehörige Musikvideo ist bereits im Kasten. Aber obwohl der Sound des Schlagersongs gute Laune und Party-Flair verbreitet, tanzt Ramon in dem Clip hauptsächlich allein durchs Bild.

Am Mittwoch erschien das Video zu "Eine Nacht" und das ist quasi eine One-Man-Show. Keine Tänzer im Hintergrund, keine wilde Partymeute. Stattdessen sieht man nur Ramon, der allein in einer leeren Lagerhalle die Hüften schwingt – immerhin: In ein paar Sequenzen flaniert auch eine weibliche Gegenspielerin durchs Bild. Den Großteil der knapp dreieinhalb Minuten ist die Kamera aber nur auf den Interpreten gerichtet.

Ob das vielleicht der aktuellen Lage geschuldet ist, die keine größeren Menschengruppen erlaubt? Schaut man sich die Clips von Ramons Vorgänger an, waren deutlich mehr Menschen involviert. Mark Medlock (41) drehte damals mit Dieter auf Mallorca – volles Partyboot inklusive. Wie findet ihr es, dass in Ramons Musikvideo auf Tänzer verzichtet wurde? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / ramonroselly_official Ramon Roselly, DSDS-Gewinner 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Ramon Roselly bei DSDS 2020

Anzeige

Getty Images Mark Medlock im Mai 2010 in Stuttgart



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de