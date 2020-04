Nicht alles, was am Set von Germany's next Topmodel geschieht, ist am Ende auch in der Sendung zu sehen. Die Kandidatinnen werden beinahe rund um die Uhr von Kameras begleitet. Das bedeutet: Am Ende gibt es so viel Material, dass es den Rahmen einer Episode, die für gewöhnlich rund zweieinhalb Stunden inklusive TV-Werbung dauert, schlicht sprengt. Es ist allerdings nicht immer der Fall, dass es Drehergebnisse nur aufgrund ihrer Länge oder der Annahme, dass sie für den Zuschauer womöglich nicht interessant genug sind, nicht in die Show schaffen. Manchmal dürfen gewisse Szenen gar nicht gezeigt werden, wie Theresia Fischer (28) gegenüber Promiflash vermutet.

Die Hamburgerin nahm an der 14. Staffel teil und belegte den elften Platz. Aus eigener Erfahrung kann Theresia berichten, dass manche Szenen, die sich am Set abspielten, nicht ausgestrahlt wurden. Zum Beispiel habe es während der Dreharbeiten eine Schlägerei zwischen den Kandidatinnen Jasmin und Lena gegeben – Promiflash berichtete damals darüber. Der handfeste Schlagabtausch schaffte es im Frühjahr 2019 zwar in die Sendung, allerdings bekamen die Zuschauer nur den Ton zu hören, das Bild wurde geschwärzt. "Diese Szene wurde nicht ausgestrahlt, sicherlich auch im Sinne des Jugendschutzes", glaubt Theresia.

"Dann gab es noch eine weitere Szene, in die ich auch selbst involviert war, die Sache mit der Beinverlängerung", berichtet Theresia weiter. Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin hatte sich ihre Beine vor ihrer GNTM-Teilnahme um jeweils 8,5 Zentimeter verlängern lassen. Diese Information erhielten die Show-Fans damals über den Social-Media-Kanal der 28-Jährigen. Und das, obwohl die Geschichte auch für die Sendung komplett abgedreht worden war. "Ich weiß es noch genau. Ich wurde von Heidi am Set auf meine Narben angesprochen und habe ihr meine Geschichte unter Tränen erzählt, weil ich total fertig war", erinnert sich Theresia. Sie habe damals nicht damit gerechnet, mit dem Thema konfrontiert zu werden. Vor laufenden Kameras hatte sie sogar ihre Mitstreiterinnen über ihre Beinverlängerung informieren müssen. Im TV war von diesen Szenen nie etwas zu sehen.

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

Anzeige

Instagram Collage: Jasmin und Lena, GNTM-Girls aus Staffel 14

Anzeige

Instagram / theresiafischer TV-Star Theresia Fischer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de