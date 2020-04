Diana June und ihr Mann genießen die Zeit als Eltern! Anfang des Jahres durften die Influencerin und ihr Gatte David ihren Sohn Adrian auf der Welt begrüßen. Für das Paar ein wahr gewordener Traum – denn eineinhalb Jahre zuvor hatten die beiden ihr erstes Kind nur kurz nach der Geburt verloren. Umso größer war bei den Eheleuten die Aufregung und Sorge vor der zweiten Entbindung. Wie David diesen besonderen Tag wohl wahrgenommen hat?

Das fasste der Brillenträger in einem aktuellen Video auf Dianas YouTube-Kanal in wenigen Worten zusammen: "Wunderschön. Anstrengend. Wir hatten ja schon mal so was, deswegen war da eine besondere Aufregung dabei. Aber es war doch wunderschön!" David erzählte weiter, er sei mental und physisch genau so k.o. gewesen, wie seine Frau. Insgesamt habe er jedoch jede Menge Respekt vor den Kräften seiner Liebsten: "Wir Männer müssen natürlich ehrfurchtsvoll niederknien vor den Frauen, was die alles durchmachen, das ist schon brutal!"

Wie Diana selbst schon in einem Geburtsbericht erklärt hatte, sei die zweite Entbindung sehr viel angenehmer über die Bühne gegangen, als ihre erste: "Ich hatte schon Schmerzen, aber es war eine schmerzarme Geburt, weil ich mich einfach auf mich konzentriert habe!"

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian und ihrem Mann David

YouTube / Diana June Diana June (rechts) mit ihrem Mann David

Instagram / di.anajune/ Diana June im April 2020



