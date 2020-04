Momentan flimmert bereits die 15. Staffel von Germany's next Topmodel über die deutschen Fernsehbildschirme und Heidi Klum (46) lässt sich noch immer etwas Neues für ihre "Meeedchen" einfallen. Das ist auch Theresia Fischer (28) aufgefallen. Sie kämpfte im vergangenen Jahr um den GNTM-Titel und erinnert sich noch bestens an diese Zeit. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Laufstegschönheit jetzt, welche Unterschiede sie zwischen ihrer und der aktuellen Staffel erkennt.

Eines lief in diesem Jahr auf jeden Fall anders – sehr zum Verdruss der Nachwuchsmodels. "Als wir nach Los Angeles gekommen sind, haben wir sofort unsere Modelvilla beziehen dürfen und die Mädels jetzt wohnten zunächst in einem sehr schönen Apartment mitten in Downtown in L.A.", erklärte Theresia gegenüber Promiflash. Außerdem sei Heidi durch gesundheitliche Probleme nicht so häufig am Set gewesen. Und zu guter Letzt: die Kandidatinnen selbst. "Es sind ganz viel unterschiedliche Typen dabei, noch krasser als es bei meiner Staffel war. Es gibt viele Mädchen, die eine drastische Hintergrundgeschichte haben", betonte die Blondine.

Meint sie damit vielleicht Teilnehmerinnen wie Maribel Sancia Todt? Die 18-Jährige sprach in der Sendung bereits über einen schweren Schicksalsschlag: Sie hat ihre Eltern und ihre Schwester durch einen tragischen Unfall verloren. Auch Vivian Cole offenbarte eine traurige Vergangenheit. Sie litt unter Depressionen und hat sich sogar selbst verletzt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Heidi Klum und Tamara bei der Fashion-Show von Christian Siriano

Chris Emil Janßen/ ActionPress Model Theresia Fischer

Instagram / maribeltodt Maribel, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de