Herzogin Meghan (38) musste während ihrer Zeit als vollwertiges Mitglied des Königshauses einen wichtigen Termin sausen lassen! Seit Mai 2018 ist die gebürtige Amerikanerin die Ehefrau von Prinz Harry (35) und begleitete ihn zu so gut wie allen wichtigen Events der Royals. Unter anderem bei der Trooping-the-Colour-Parade oder beim Commonwealth Day machte sie eine gute Figur. Im vergangenen Monat trat das Paar schließlich von seinen Hauptämtern zurück und plant zukünftig ein von der Krone finanziell unabhängiges Leben in Nordamerika. Vor dem sogenannten Megxit musste die 38-Jährige aber einen besonderes Event auslassen – dass dennoch Harry dabei gewesen ist, war eine große Überraschung!

Wie Hello! feststellt, war Meghan im vergangenen Jahr bereits zum zweiten Mal nicht beim Ostersonntagsgottesdienst dabei. Jedoch nicht, weil sie dort kein gern gesehener Gast gewesen wäre. Die einstige Schauspielerin konnte zu dem kirchlichen Termin nicht erscheinen, weil sie seinerzeit mit Sohn Archie Harrison hochschwanger gewesen war. Die Messe zum Osterfest fiel 2019 auf den 21. April, der Knirps kam rund zwei Wochen später, am 6. Mai, zur Welt. Harry entschied sich jedoch dazu, den für die Queen (93) sehr wichtigen Anlass wahrzunehmen und erschien ohne seine Liebste.

Zuvor, 2018, hatten sogar beide in der St. George's Chapel gefehlt: Damals sollen sie laut Insidern den Feiertag zu zweit verbracht haben. In dem Jahr lief zudem die Hochzeitsplanung auf Hochtouren, am 19. Mai gaben sie sich schließlich das Jawort. Jetzt fällt der Kirchenbesuch wegen der aktuellen Krisensituation vollends ins Wasser, aber auch nach dem Megxit könnten Meghan und Harry noch beim nächsten Ostersonntags-Gottesdienst dabei sein. Immerhin sind dazu nicht nur diejenigen Mitglieder der Königsfamilie eingeladen, die aktiv im Dienste der Krone arbeiten. Vielleicht wird der Ex-Suits-Star dann 2021 endlich die Event-Premiere feiern!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Commonwealth Day 2020

Getty Images Prinz Harry beim Gottesdienst am Ostersonntag 2019

Getty Images Prinz Harry, Zara Tindall, Mike Tindall, Herzogin Kate und Prinz William bei der Ostermesse



