Charlize Theron (44) nimmt die Schauspielerei gelassen. Als 18-Jährige wurde sie von einem Agenten entdeckt und startet von da an ihre Karriere vor der Kamera. Zu ihren Erfolgen zählen unter anderem "Mad Max" oder "Bombshell", für den sie kürzlich eine Oscar-Nominierung erhielt. Während sie früher das sogenannte Method Acting praktizierte, setzt die 44-jährige Charlize nun eher auf eine entspannte Arbeitsweise. Sie sei schlichtweg zu faul, um auch in ihrer Freizeit an die Arbeit denken zu müssen.

Die Schauspielmethode besteht darin, dass die Darsteller so weit wie möglich mit ihrer Rolle verschmelzen und dabei auch mit eigenen Erinnerungen arbeiten. Auch Charlize habe laut Mirror diese Technik früher angewandt, doch es mache der Schauspielerin keinen Spaß mehr, wie sie verriet: "Ich weiß nicht, wie Leute es schaffen, in ihrem Charakter zu bleiben. Ich bin zu faul dazu. Ich habe zwei Kinder und einen Hund. Wie soll man das machen, wenn man auch zu Hause seine Rolle spielt?"

Lieber widme die Zweifachmutter ihre Freizeit ihren Adoptivkindern August und Jackson. "Ich stehe mit ihnen täglich um halb sechs auf. Ich mache ihr Frühstück und packe das Mittagessen ein. Am Wochenende treffen wir uns dann mit Familie oder Freunden", gab sie preis.

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

ActionPress Charlize Theron in "Mad Max: Fury Road"

Splash News Charlize Theron und ihr Kind Jackson, Mai 2018



