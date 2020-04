Chris Pratt (40) probiert ungewollt einen neuen Look aus. Der Schauspieler nimmt die aktuelle Lage ernst und verlässt das Haus nur für das Nötigste. Gemeinsam mit Ehefrau Katherine Schwarzenegger (30) verbringt er momentan viel Zeit im gemeinsamen Haus in Los Angeles. Ein Friseurbesuch ist leider nicht möglich, weshalb er seine Haare nun einfach wachsen lässt. Dabei erinnert Chris' neue Optik allerdings stark an den Actionhelden Wolverine.

Normalerweise zeigt sich der "Jurassic World"-Darsteller mit perfekt sitzender Frisur bei Events oder aber durchtrainiert im Fitnessstudio. Auf seinem Instagram-Account teilte er nun ein Bild von seinem aktuellen Look: Mit struppigen Haaren und flauschigem Bart präsentierte er sich seinen Followern. "Quarantäne Wolverine" schrieb er dazu und spielte auf den von Hugh Jackman (51) verkörperten Marvel-Charakter an. Passend dazu scheint der 40-Jährige auch dessen starren Blick perfektioniert zu haben.

Doch Chris ist nicht der Einzige, der während der Quarantäne eine neue Frisur ausprobiert. Auch der Motocrossfahrer Carey Hart (44) veränderte seine Frisur erst vor Kurzem. Dabei griff niemand Geringeres als seine achtjährige Tochter Willow (8) zum Rasierer.

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

Instagram / hartluck, Instagram / hartluck Carey Hart



