Pinks (40) Tochter Willow Hart (8) hat ihrem Vater eine neue Frisur verpasst. Die Familie verbringt momentan viel Zeit zu Hause. Mit ihrer Netz-Community teilen die Sängerin und der Motocrossfahrer gerne Einblicke in das alltägliche Leben mit Tochter Willow und Sohn Jameson. Mountainbike fahren, Yoga oder Backen stehen da auf dem Plan. Doch jetzt hat Pink den Zeitvertreib etwas umgestaltet, da Ehemann Carey (44) unbedingt zum Friseur wollte, dieser aber geschlossen hat. Also durfte Tochter Willow kurzerhand den Rasierer bei Papa ansetzen.

Mit Foto und Video teilte die 40-Jährige jetzt auf Instagram, wie die Achtjährige, ohne zu zögern, ihrem Papa den Kopf rasierte. "Wir drehen durch!" schrieb sie dazu. Auch Carey schaute überrascht, als die Hälfte seiner Haarpracht schon am Boden lag. "Du siehst wild aus!" kommentierte Willow lachend den neuen Haarschnitt ihres Vaters. Er selbst teilte einen Vorher-Nachher-Vergleicht mit den Worten: "Helft uns!" Am Ende schien der 44-Jährige aber ziemlich zufrieden mit seiner neuen Frisur.

Dass die Familie gerne neue Looks ausprobiert, ist nichts Neues. Pink überrascht selbst gerne mit neuen Frisuren und verschiedenen Haarfarben. Ihre Kinder scheinen den Geschmack von Mama und Papa geerbt zu haben. So trug Jameson mal kurze, mal längere Haare. Schwester Willow rockte erst Anfang des Jahres eine lila Strähne in ihrem blonden, langen Schopf.

Anzeige

Instagram / hartluck, Instagram / hartluck Carey Hart

Anzeige

Instagram / pink Willow Hart und Carey Hart im März 2020

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images Pink, Tochter Willow und Ehemann Carey Hart bei den MTV VMAs 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de