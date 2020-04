Die Friends-Macher ließen sich für die Reunion jetzt offenbar etwas ganz Besonderes einfallen! Ende Februar wurde der Traum vieler Serienfans wahr: Die Produzenten planen für ein Jubiläumsspecial das TV-Comeback der Kult-Sitcom. Aufgrund der aktuellen Situation mussten die Dreharbeiten allerdings verschoben werden. Doch Jennifer Aniston (51) und Co. blieben in dieser Zeit nicht unproduktiv: Sie drehten die Szenen einfach per Videochat!

Trotz Quarantäne stehen alle sechs Originaldarsteller weiterhin in Kontakt. Wie Mirror berichtete, sollen die Schauspieler und ihr Regisseur Ben Winston sich regelmäßig zu einer Videokonferenz verabredet haben. Ein Insider bestätigte, dass der Cast neben der Besprechung von Ideen sogar Aufnahmen gemacht haben soll: "Es gibt lustiges Material, von dem sie [die Darsteller, Anm. d. Red.] hoffen, dass es entweder als eine Reihe von Teasern oder sogar als eigenständiges Special ausgestrahlt werden kann!"

Die Fans des TV-Klassikers dürfen also äußerst gespannt sein. Wann die Wiedersehensfolge ausgestrahlt werden kann, bleibt allerdings weiterhin unklar. Mit typischen Folgen der Erfolgsserie ist jedoch nicht zu rechnen. Stattdessen soll sich die Besetzung in der Spezialsendung an ihre Erfahrungen in der Show zurückerinnern.

Anzeige

Getty Images Ben Winston im August 2017

Anzeige

Getty Images Der "Friends"-Cast bei den People's Choice Awards 2005

Anzeige

Getty Images David Schwimmer, Matthew Perry und Matt LeBlanc in "Friends"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de