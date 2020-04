Hat Kylie Jenner (22) sich in ein Wachsfigurenkabinett verirrt? Nein, sie hat lediglich ihre Mutter Kris Jenner (64) besucht. In deren Haus steht nämlich ein ganz besonderes Dekostück: eine Wachsfigur. Seit letztem Jahr steht der Doppelgänger des Kardashian-Jenner-Clan-Oberhaupts, der extra für sie vom Hollywood Wax Museum angefertigt wurde, in ihrer Villa. Tochter Kylie hat sich nun einen kleinen Spaß mit dem Abbild ihrer Mama erlaubt.

Am Montagabend kam die Make-up-Mogulin in ihren Instagram-Storys der lebensgroßen Wachsfigur von Kris ganz nahe. In urkomischen Videos posiert der Keeping up with the Kardashians-Star erst ganz niedlich mit dem Gesicht der Statue. Plötzlich steckt sie allerdings einen Finger in das Nasenloch des Klons und bohrt darin herum. Damit hört ihr kleiner Schabernack aber nicht auf. Als nächstes spitzt sie ihre Lippen und gibt dem leblosen Doppelgänger ihrer Mutter einen dicken Schmatzer.

"Ihr habt keine Ahnung, wie real das aussieht. Es ist verrückt", bemerkte auch schon Kim Kardashian (39) in einem Instagram-Video. "Das ist ihr exakter Haaransatz. Ich kann gar nicht sagen, wie gruselig das ist", erklärte die TV-Bekanntheit verdutzt.

Getty Images / Dimitrios Kambouris Kylie Jenner bei der Costume Institute Gala 2017

Getty Images Kris und Kylie Jenner bei einem Fashion-Event in L.A. im September 2012

Charley Gallay / Getty Kris Jenner mit ihren Töchtern Kylie Jenner und Kim Kardashian



