Ein Treffen, das Fans freuen dürfte: Naomi Campbell (49) und Cindy Crawford (54) unterhielten sich zuletzt in einem Video-Chat. Dabei ließen die beiden Topmodels nicht nur ihre steilen Karrieren Revue passieren, sie gaben auch tiefe Einblicke ins Modelbusiness. Doch neben den beiden Schönheiten fällt auch noch etwas anderes im Hintergrund auf: Beide Frauen schmücken die eigenen vier Wände mit Fotos von sich selbst.

"Ich sehe die Bilder hinter dir", spricht Naomi die Dekoration in ihrem Youtube-Format No Filter an und beginnt ein Gespräch über die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die für die Aufnahmen verwantwortlich sind. Zufällig haben sich beide Topmodels selbst zur Inneneinrichtung gemacht und einige dieser Fotodrucke von sich aufgehängt. Cindy sei dankbar, dass einige Fotografen ihr Abzüge gaben. Allerdings scheint dem Model das nicht zu reichen: "Aber nicht jeder. Nicht so viele, wie ich gerne gehabt hätte." Die spezielle Dekoration bleibt schließlich auch bei den Zuschauern nicht unentdeckt, ein User kommentiert: "Es ist so lustig, wie die beiden sich mit den eigenen Bildern an der Wand im Hintergrund unterhalten."

Dass Cindy und Naomi besonders viel für ein gepflegtes Äußeres tun, haben die Topmodels schon vorher offenbart. So plauderte Naomi kürzlich Details über ihr skurriles Beautyritual aus: Sie nehme täglich ein spezielles Salzbad.

